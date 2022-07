Trasporti e mobilità sostenibile, Taranto antesignana con un piano da 300 mln di euro

“In arrivo sostanziali novità per il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile a Taranto.

L’Amministrazione Melucci è già al lavoro, infatti, per un altro grosso progetto nell’ambito della transizione ecologica e sociale della città. Fondi per 300 milioni di euro (di cui 130 mln del decreto Bilancio e 134 mln del PNRR) contribuiranno, infatti, a migliorare gli stili di vita, oltre all’immagine della città.

260 milioni di euro saranno investiti per l’attivazione di due linee elettriche veloci di bus pubblici BRT ( Bus Rapid Transit): la linea blu e la linea rossa che, con percorsi di circa 50 km, collegheranno rispettivamente il quartiere Tamburi a Talsano e il quartiere Paolo VI a Cimino.

Conferenze dei servizi già all’opera forniranno, entro il 27 settembre 2022, i progetti definitivi. Seguirà successivamente la fase esecutiva con l’ indizione della gara d’appalto europea, entro fine anno, in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti, che riguarderà la direzione dei lavori, l’acquisto dei mezzi, la realizzazione delle opere. L’avvio dei cantieri è previsto a fine 2023.

20 milioni di euro verranno utilizzati per l’acquisto di ulteriori 58 bus elettrici che circoleranno in città assieme ai 24 acquistati già nel 2021; 25 milioni di euro, invece, saranno investiti per la completa ristrutturazione della stazione ferroviaria che sarà oggetto di restyling delle aree interne ed esterne, si doterà di nuovi servizi che ne miglioreranno l’accessibilità e la fruizione, grazie anche alla connessione con la BRT, con 15 km di piste ciclabili e con i mezzi extraurbani.

Anche queste opere avranno tempi stretti di realizzazione, saranno infatti completate entro i prossimi 4 anni, per contribuire ad agevolare la mobilità intracittadina ed extracittadina durante lo svolgimento della grande kermesse sportiva internazionale, Taranto 2026, dei Giochi del Mediterraneo.”

Nota di Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: