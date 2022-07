Palagiano: il progetto “Cantieri di Dinamismo Sociale” non va in vacanza

Nessuna pausa estiva per il progetto “Cantieri di dinamismo sociale”, finanziato dalla Regione Puglia con l’avviso 2/2017 “Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”.

Anche a luglio si lavora con e per i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni, affinché, attraverso un coinvolgimento attivo, imparino ad adottare comportamenti ispirati al rispetto della convivenza civile e della legalità.

Dopo il successo e la partecipazione di molti giovani alle iniziative tenutesi la scorsa estate, l’equipe di “Cantieri di dinamismo sociale” porta in campo nuovi laboratori gratuiti, in collaborazione con l’associazione “Z.N.S. Project” sotto la regia di Margherita Capodiferro.

Da domani, martedì 19 sino al 23 luglio, al via il laboratorio “Io/Noi. Collage e altre storie per connettersi e riconnettere il mondo”. Si tratta di un percorso creativo, teso a ricercare interconnessioni tra tutto ciò che ci circonda.

I partecipanti dovranno attrezzarsi di un dispositivo fotografico (smartphone o fotocamera digitale) per immortalare i luoghi normalmente abitati di Palagiano, ma rielaborati attraverso la tecnica del collage anche attraverso l’ausilio di eventuali immagini ritagliate da giornali, riviste o libri. Dalle ore 18 alle 20, nei giorni previsti, in via Murat 9 – Art Container, a curare il laboratorio, frutto di uno “studio matto e disperatissimo”, nonché l’installazione conclusiva, sarà Federica Gonnelli.

Ha studiato Arti Visive e Linguaggi Multimediali presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e lavora presso InCUBOAzione – studio – spazio espositivo. Artista poliedrica, spazia dalla scultura alla fotografia, passando per le videoinstallazioni e il collage con sorprendente abilità e, soprattutto, con grande coerenza. È capace di trasformare gli spazi familiari, che siamo abituati a vivere nel quotidiano, in qualcosa di diverso, semplicemente mostrandoli da un’altra prospettiva.

Mercoledì 20 luglio, per entrare nel vivo delle attività previste dal laboratorio, dalle ore 17 sino alle 20, è in programma un’escursione urbana a cura di Legambiente Palagiano. Consentirà ai ragazzi di ricercare luoghi, materiali e particolari da rielaborare sempre attraverso la tecnica del collage, partendo da via Murat per, poi, “toccare” la piazza e il castello, passando per la zona Bachelet, via Macello e Corso Lenne.

Per info e adesioni, WhatsApp 3291323182.

