Cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando provinciale della GdF di Taranto

Questa mattina, presso la caserma “Brigadiere Lorenzo Greco M.A.V.M.” di Taranto, alla presenza del Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza – Generale di Divisione Fabrizio Toscano, degli Ufficiali, di militari di ogni ordine e grado appartenenti ai Reparti della provincia e di una rappresentanza delle Sezioni di Taranto e Martina Franca dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice del Comando Provinciale tra il Col.t.ISSMI Massimo Dell’Anna, destinato alla sede di Cremona quale Comandante Provinciale, ed il Col. Massimiliano Tibollo.

Il Colonnello Massimo Dell’Anna, dopo tre anni di intenso lavoro, ha espresso parole di sentito ringraziamento alla Superiore Gerarchia per il sostegno ricevuto, nonché ai finanzieri del Comando Provinciale di Taranto per l’attività svolta in tutti i settori istituzionali, esortandoli a proseguire nel fondamentale compito di assicurare e rafforzare la necessaria cornice di sicurezza economico- finanziaria della provincia ionica.

Il Col. Massimiliano Tibollo, nato e cresciuto a Foggia, dopo aver frequentato i corsi ordinari dell’Accademia della Guardia di Finanza alla sede di Bergamo, nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso diversi, importanti reparti operativi del centro e del sud Italia, l’ultimo dei quali il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Bari, dove ha retto l’incarico di Capo Ufficio Operazioni.

Al termine della cerimonia, il Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Fabrizio Toscano, dopo aver ringraziato il Colonnello Dell’Anna per la proficua attività istituzionale svolta nella provincia, ha rivolto al Colonnello Tibollo un augurio di buon lavoro nel nuovo incarico, con l’auspicio di ulteriori, rilevanti successi nell’interesse del Corpo e del Paese.

