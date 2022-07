Atto vandalico alla “Vico”, Giorno e Ciraci: «Troveremo i responsabili»

Per l’ennesima volta, l’impianto di ventilazione meccanica della scuola Vico, nel quartiere Tamburi, è stato danneggiato da ignoti.

Un impianto costato 3 milioni di euro alla comunità, che consente la frequenza scolastica anche nei cosiddetti wind day, è stato preso sistematicamente d’assalto con ripetute azioni violente che ne hanno compromesso la funzionalità.

Gli assessori ai Lavori Pubblici, Mattia Giorno, e alla Polizia Locale, Cosimo Ciraci, accompagnati dai tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo all’interno della struttura, per una prima valutazione dei danni e per decidere come intervenire.

«Interpreto il sentimento dell’intera amministrazione Melucci – le parole di Giorno – ci vergogniamo per quanto accaduto, ci vergogniamo perché questo impianto è un valore aggiunto per gli abitanti del quartiere ed è assurdo che, con tutta probabilità, proprio alcuni tra loro siano gli autori dei danneggiamenti. Non lo tollereremo più, perché ogni volta si tratta di spostare risorse preziose da altri capitoli per riparare i danni. Per questo aumenteremo la videosorveglianza, già presente, affinché chi abbia brutte intenzioni ci pensi due volte».

«Come da indicazioni ricevute dal sindaco Melucci – ha aggiunto Ciraci – oltre ai controlli aumenteremo la presenza degli agenti di Polizia Locale nei pressi delle scuole. Siamo sulle tracce dei responsabili, non sono semplici bravate. Ci auguriamo, tuttavia, che i cittadini sappiano essere nostri alleati contro chi non ama la propria città».

