Via alla gara per il waterfront Mar Piccolo, Melucci: «Città Vecchia piena di cantieri»

Pubblicata la gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del waterfront di Mar Piccolo, in Città Vecchia.

Il valore stimato dell’intervento supera 1,7 milioni di euro e prevede la complessiva riprogettazione della fascia dei giardini che corre tra la banchina e via Garibaldi, con un aumento della quota di verde pubblico.

«Città Vecchia si sta riempiendo di cantieri – il commento del sindaco Rinaldo Melucci – grazie al lavoro e all’impegno degli uffici comunali coinvolti stiamo dando sostanza al disegno che abbiamo tracciato nello scorso mandato, immaginando una Taranto completamente diversa.

L’intervento su questo waterfront, oltre a riqualificare un’area strategica per i residenti, essendo l’unico polmone verde dell’Isola, la renderà più attraente per i turisti e più funzionale in vista dell’integrazione con la rete delle Brt e le idrovie».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: