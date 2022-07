Sport e legalità, nuovi campi da gioco a Paolo VI

L’assessore allo Sport Gianni Azzaro ha portato il saluto dell’amministrazione Melucci per l’inaugurazione dei nuovi campi da gioco della parrocchia Corpus Domini, nel quartiere Paolo VI. Alla cerimonia ha partecipato anche l’arcivescovo di Taranto, monsignor Filippo Santoro.

«Siamo orgogliosi di partecipare a queste iniziative e di supportarle – ha dichiarato l’assessore – perché testimoniano la voglia di riscatto della città, una tendenza in sintonia perfetta con l’azione amministrativa del sindaco Rinaldo Melucci.

Puntiamo sullo sport per una serie di ragioni, indubbiamente legate alla promozione del territorio e alla prospettiva dei Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto per il suo valore sociale, capace di innescare ricadute positive in particolare sui più giovani. Complimenti a don Francesco Mitidieri, quindi, affinché questa ulteriore luce accesa nel quartiere continui a splendere».

