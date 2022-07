Pulizia asili, più ore di servizio. Luppino: «Risultato raggiunto in collaborazione con i sindacati»

Un servizio migliore e una garanzia in più per i lavoratori. È il doppio risultato ottenuto dall’amministrazione Melucci, con la delibera di giunta che aumenta il monte ore delle prestazioni di pulizia. sanificazione e sorveglianza negli asili nido comunali.

«Dopo il proficuo confronto aperto con le sigle sindacali di settore – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Mary Luppino – insieme con la struttura tecnica dell’assessorato abbiamo individuato un percorso in grado di migliorare complessivamente il servizio, appunto, sia per i fruitori finali, sia per il personale impiegato. È un percorso che abbiamo convintamente costruito con i sindacati, ribadendo l’attenzione che l’amministrazione Melucci pone nei confronti dei lavoratori».

Per tutta la durata dell’appalto, ossia fino al 2024, il personale sarà impiegato anche nelle ultime due settimane di luglio e di agosto. In questo modo, quindi, oltre a rispondere alle esigenze di carattere salariale, è stata garantita la possibilità di effettuare le pulizie di fine e inizio anno senza interferire con le attività didattiche.

