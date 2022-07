Parcheggi, agevolazioni per residenti e abbonati della “zona A”

Kyma Mobilità rende noto che, dal 15 luglio al prossimo 30 settembre, i cittadini in possesso dei permessi gratuiti e degli abbonamenti agevolati per i residenti per la sosta nella “zona A”, nonché i titolari di abbonamenti mensili per la stessa “zona A”, potranno parcheggiare l’automobile anche in piazza Archita.

Con questo provvedimento, Kyma Mobilità ha accolto la richiesta dell’amministrazione comunale di adottare misure in grado di contenere i disagi prodotti dalla ricerca del parcheggio per i cittadini residenti nella zona in cui è stata attivata l’area pedonale per la cosiddetta “movida”, nonché per i titolari di abbonamento per la sosta nella “zona A”.

Si ricorda l’area pedonale temporanea è stata attivata in corso Umberto, nel tratto tra via Margherita e corso Due Mari, e in corso Due Mari, nel tratto tra corso Umberto e via Matteotti.

