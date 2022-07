Turismo: Casaimpresa incontra il commissario del Comune di Pulsano

Accolta la richiesta di attenzione rivolta da Casaimpresa al commissario prefettizio del Comune di Pulsano, Rosa Maria Padovano, affinché vengano prese in carico una serie di problematiche riscontrate nella Marina, problematiche che rappresentano un limite allo sviluppo turistico del litorale. Un incontro positivo, dal momento che il commissario, nonostante le esangui casse comunali, ha sin da subito cercato di dare risposte, quantomeno con riferimento alle questioni di più semplice risoluzione.

Il commissario ha contattato tempestivamente la ditta che dovrà terminare il lavoro di pitturazione delle strisce pedonali su tutta la carreggiata. Per quel che riguarda la raccolta differenziata inoltre, la dottoressa Padovano si è detta disponibile ad accogliere le segnalazioni di operatori e cittadini, mirate a sollecitare la macchina comunale al fine di migliorare il servizio.

Con riferimento all’animazione delle serate estive, indispensabile soprattutto in un Comune rivierasco, sono in corso contatti con alcune associazioni che si sono proposte per eventi vari.

All’incontro ha preso parte anche il Dirigente dei Lavori Pubblici del Comune di Pulsano.

Esprimiamo soddisfazione per l’esito dell’incontro che ha di fatto aperto i canali della comunicazione con l’amministrazione comunale di Pulsano che sarà rappresentata, fino alle consultazioni elettorali del 2023, dalla dottoressa Rosa Maria Padovano.

Giampiero Laterza Coordinatore Turismo Provincia Casaimpresa Taranto

Tiziana Lupoli Referente Casaimpresa Pulsano

