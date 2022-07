Taranto e la cozza tarantina protagoniste su Rai Uno con “Camper”

Taranto torna protagonista su Rai Uno. A far tappa nella “città dei due mari” sarà la nuova puntata della trasmissione mattiniera “Camper”, ideata dal giornalista Angelo Mellone, nostro concittadino e orgoglio del capoluogo ionico.

A partire dalle 11:30, tra gli altri argomenti, si parlerà anche della cozza tarantina e del suo presidio Slow Food appena costituito, il tutto dal suggestivo scenario dei vicoli di Taranto Vecchia.

«Quella di domani sarà un’ottima vetrina per il nostro territorio – il commento di Fabrizio Manzulli, assessore allo Sviluppo Economico e vicesindaco del capoluogo ionico -. Abbiamo lavorato tanto per valorizzare questo prezioso mitile, da sempre associato in tutto il mondo al nome di Taranto. C’è tanto orgoglio nell’avere l’opportunità di poter mettere in mostra le nostre ricchezze, abbiamo puntato molto sulla cozza come cibo identitario e portatore dei valori della tradizione tarantina. Siamo fiduciosi del fatto che il percorso intrapreso per riportare Taranto a essere meta turistica d’eccezione passi anche da queste straordinarie occasioni di visibilità».

