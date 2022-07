Città Vecchia, l’amministrazione Melucci pensa a più aree pedonali e ztl

Ancora più aree pedonali e zone a traffico limitato in Città Vecchia. È l’obiettivo che l’amministrazione Melucci sta portando avanti, in accordo al Piano urbano della Mobilità Sostenibile, per rendere più fruibile e appetibile lo storico quartiere.

L’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci, insieme con il collega allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli, ha effettuato una serie di sopralluoghi in via Duomo e nelle vie adiacenti, proprio per verificare questa possibilità. Ad accompagnarli il comandante Michele Matichecchia e il suo vice Raffaele Maragno.

«Abbiamo discusso insieme di come introdurre queste innovazioni nel complesso sistema di mobilità dell’Isola – ha spiegato Ciraci – affinché il quartiere attragga più attività produttive, ricettive e turistiche. Tutto ciò si inserisce all’interno di un programma di maggiore attenzione nei confronti di Città Vecchia, così come richiesto e auspicato dal sindaco Rinaldo Melucci».

L’assessore Ciraci ha poi affrontato i dettagli tecnici con il comandante Matichecchia e con gli ingegneri della direzione, in modo da definire l’estensione delle aree interessate, mentre con il vicecomandante Maragno, che è anche responsabile del reparto mobile del corpo, ha condiviso la necessità di garantire maggiore sicurezza nel quartiere dando mandato di contrastare ogni irregolarità applicando tolleranza zero.

