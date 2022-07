Maruggio, al via il cinema in spiaggia

Prende vita il progetto “Moonshine – Cinema al chiaro di luna”, l’originale evento unico in Puglia con la proiezione di film e cartoni animati per grandi e piccini direttamente in spiaggia, coccolati dalla brezza estiva e dal rilassante rumore delle onde.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo, in particolare dall’assessore al Turismo e allo Spettacolo Anna Maria Gioia in collaborazione con il Cinema Salerno di Sava, rientra nel cartellone estivo “Blu Summer” e prevede una ricca rassegna cinematografica a Campomarino di Maruggio – spiaggia lato ovest del porto – a partire dal 18 luglio e fino al 12 agosto con ingresso gratuito e inizio spettacoli alle ore 21.00.

“Attraverso questa singolare e meravigliosa proposta culturale vogliamo regalare dei momenti di spensieratezza alle famiglie e, soprattutto, ai più piccoli. Il cinema in spiaggia rappresenta uno straordinario momento di condivisione, divertimento, aggregazione sociale e incontro.

Si tratta di una formula alternativa di fare cinema che, sicuramente, riscuoterà un grande successo in termini di partecipazione. Un maxischermo gonfiabile verrà posizionato a pochi passi dal mare, basterà portarsi un asciugamano per distendersi sulla spiaggia e godersi un bel film sotto le stelle.

Un sentito ringraziamento ai fratelli Salerno per averci presentato questa nuova e suggestiva iniziativa che abbiamo sposato sin da subito con l’obiettivo di far trascorrere alle famiglie maruggesi, ai giovani e ai tanti turisti che vivono il nostro stupendo territorio delle serate di spensieratezza” hanno commentato il sindaco Alfredo Longo e l’assessore Anna Maria Gioia.

Il calendario prevede sei appuntamenti tra luglio e agosto: 18/07 The Batman; 29/07 Clifford; 5/08 Animali fantastici; 12/08 Belli ciao; 22/08 King Richard – Una famiglia vincente. “Abbiamo deciso di investire in questo progetto per cercare di portare avanti la cultura cinematografica ripartendo dalle piazze e dalla gente. Dopo due anni difficili di chiusure e restrizioni per via del Covid, ritorniamo finalmente a svolgere il nostro lavoro con l’obiettivo di trasmettere emozioni attraverso la proiezione di film e commedie di qualità per il nostro pubblico.

Questa iniziativa innovativa vuole testimoniare l’importanza del ruolo sociale ed educativo che il cinema tradizionale svolge da sempre. Un grazie particolare all’Amministrazione Comunale di Maruggio per aver creduto in questa nostra proposta. Non ci resta che augurare una buona visione a tutti” hanno affermato i fratelli Federica e Alessandro Salerno, titolari del Cinema Salerno di Sava.

