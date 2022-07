Formazione ed integrazione salariale per i lavoratori ex Ilva in AS: al via il piano della Regione

La Giunta regionale pugliese guidata dal Presidente Emiliano ha approvato la delibera per la “formazione e sostegno dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria in situazioni di crisi industriale”.

Di questo strumento ne potranno usufruire i lavoratori ex ILVA di Taranto in Amministrazione Straordinaria.

Finalmente, dopo 3 anni, arriviamo a conclusione di un percorso iniziato dal sottoscritto, nel 2019, nelle vesti di Assessore regionale allo sviluppo economico, e poi continuato in questi ultimi mesi, da consigliere del Presidente della Regione, in sinergia con dirigenti sindacali con i quali abbiamo sempre creduto e lottato per questa giusta causa.

Il progetto innovativo, finanziato con 10 milioni di euro, garantirà la riqualificazione di circa 1500 lavoratori ex Ilva, l’intera platea dei cassaintegrati a zero ore di Taranto, e prevede il riconoscimento dell’indennità di frequenza e clausole per cui il lavoratore può avere possibilità di reintegro.

Un risultato eccezionale, frutto di un lavoro sinergico di politiche attive del lavoro, fortemente attenzionato dal Presidente Emiliano, dall’assessore al ramo, Leo, con l’apporto della task force regionale per l’occupazione.

Nota di Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto.

