Siglato verbale di consegna dei lavori di palazzo Troilo

Firmato ieri mattina nella direzione Lavori Pubblici il verbale di consegna dei lavori di palazzo Troilo.

«Un ulteriore passo in avanti verso l’avvio definitivo del cantiere previsto per il mese di settembre – ha dichiarato l’assessore Mattia Giorno – in linea con la riqualificazione complessiva dell’Isola Madre avviata dall’amministrazione Melucci».

In queste settimane la ditta aggiudicataria dell’intervento provvederà, infatti, ad avviare le prime opere per la cantierizzazione dello storico stabile di piazza Duomo, nel cuore della Città Vecchia. Si tratta di un intervento Cis di 3.318.311,91 euro, a cui hanno lavorato gli uffici comunali insieme a tutti gli altri progetti proposti per lo storico quartiere.

Il prossimo appuntamento sarà l’inaugurazione del cantiere da parte del sindaco Rinaldo Melucci, segno tangibile che dai progetti si passa presto ai cantieri.

