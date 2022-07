USB su operatori asili nido

“Sono circa 70 gli operatori che lavorano tre ore al giorno negli asili nido del Comune di Taranto, e che per i due mesi estivi sono a casa senza stipendio. Questa mattina una delegazione di questa platea, rappresentata da Usb Lavoro Privato e Slai Cobas, hanno raggiunto gli uffici della Direzione Pubblica Istruzione del Comune di Taranto e hanno incontrato l’assessore al ramo Luppino e la dirigente Irianni, per ottenere risposte alla loro richiesta di proseguire il lavoro anche ad anno scolastico finito, e soprattutto che questo sia posto a regime anche per i prossimi anni.

Entro la giornata di oggi la ditta Servizi Integrati dovrà fornire al Comune precisazioni in merito alle esigenze in termini numerici e con riferimento alle attività da svolgere. Dopodiché verrà preparata una delibera da presentare in Giunta nella giornata di mercoledì, quando i lavoratori saranno in presidio sotto Palazzo di Città.”

