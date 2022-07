Tavolo per il turismo, Manzulli pronto a convocare anche le parti sociali

Aprire un tavolo sul lavoro nel turismo, avanzando concrete proposte di lavoro, convinti che nella nostra città ci siano le condizioni per perseguire l’obiettivo di creare buona occupazione e sviluppo del settore nell’interesse collettivo.

La richiesta fatta dalla FILCAMS CGIL di Taranto e rivolta all’assessore al turismo e alle attività produttive del Comune di Taranto, Fabrizio Manzulli, trova accoglimento.

Sarà infatti lo stesso rappresentante della Giunta Melucci a convocare nei prossimi giorno un tavolo che tratti il tema dello sviluppo turistico della destinazione Taranto, e che veda protagonisti anche i lavoratori e le parti sociali rappresentative del settore.

“Soltanto con una occupazione stabile, qualificata, regolare e dignitosa è possibile costruire una filiera del turismo sana che possa dare il giusto lustro alla città di Taranto e alla sua provincia, e garantirne sviluppo durature e non effimere graduatorie“ – dice il rappresentante della FILCAMS CGIL di Taranto, Daniele Simon – Per questo avevamo chiesto un patto etico dove le Istituzioni potessero essere da stimolo e garanti di un percorso di crescita non solo economica ma anche di dignità e di diritti del lavoro, e ci fa piacere aver riscontrato questa celere risposta e sensibilità”.

