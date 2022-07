Tari 2022, definite scadenze e agevolazioni

Con deliberazione del Commissario per la gestione provvisoria, giusto D.P.R. prot. n. 870 del 12/01/2022, con i poteri del consiglio comunale ex art. 141 del TUEL n. 133 del 31/05/2022 sono state approvate le aliquote della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2022.

L’importo verrà riscosso in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:

1. Rata 31 luglio 2022 2.

Rata 30 settembre 2022

3. Rata 30 novembre 2022

4. Rata 31 gennaio 2023

Rata unica 30 novembre 2022

Il versamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente i bollettini di versamento PagoPA allegati all’avviso di pagamento TARI recapitato dall’ufficio tributi.

Sono state confermate le agevolazioni e le riduzioni per le Utenze Domestiche come disposte dal regolamento Tari in vigore. Gli avvisi di pagamento saranno recapitati a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria, a coloro che hanno già fornito un recapito valido, e a mezzo posta ordinaria a decorrere da mercoledì 13 luglio 2022 per tutti gli altri contribuenti.

Avvisi che saranno resi disponibili per tutti già a decorrere da lunedì 11 luglio p.v. sul portale “Gestione Tributi”, dal quale accedendo con le proprie credenziali Spid sarà possibile, oltre a verifica la propria posizione tributaria, scaricare l’avviso e i modelli di pagamento.

Da quest’anno l’avviso di pagamento sarà disponibile e pagabile anche tramite l’applicazione Governativa APP IO. Per gli utenti che hanno comunicato il proprio indirizzo mail o pec sarà inviato anche la videobolletta personalizzata, utile per una rappresentazione più immediata del debito e delle rate da pagare con possibilità di poter aggiungere al proprio calendario digitale le scadenze delle singole rate.

Sul sito ufficiale del Comune di Taranto, nella sezione regolamenti e sottosezione Tributi, è possibile consultare il regolamento Tari vigente, mentre la delibera di approvazione delle aliquote TARI 2022 e reperibile sul sito ufficiale del MEF al seguente link: https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/Tassa-sui- rifiuti-TARI/regolamenti-e-tariffe-ricerca-/

Nota a firma del dirigente Simone Simeone.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: