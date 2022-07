Martina Franca: il neo eletto Sindaco incontra il Comandante della Compagnia Carabinieri

Questa mattina, il nuovo Sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, ha incontrato il Comandante della locale Compagnia Carabinieri, Capitano Silvana Fabbricatore.

Durante la gradita visita istituzionale, è stato confermato il quotidiano impegno profuso dai militari dell’Arma nell’ambito della sicurezza del territorio, declinato in primis sotto il profilo preventivo, e favorito anche dai numerosissimi incontri ed interventi tenuti nelle Scuole per i più giovani, e a sostegno degli anziani per il contrasto al delicato fenomeno delle truffe.

L’ascolto dei bisogni del cittadino, che deve trovare nelle Istituzioni una risposta pronta, efficace e competente, è senza dubbio uno degli elementi su cui sono concentrati e si concentreranno gli sforzi di chi, in uniforme o con la fascia tricolore, li tutela e rappresenta.

Al termine dell’incontro, con una simbolica stretta di mano, si è suggellata la sinergia con cui il Sindaco ed il Capitano intendono “far rete”, nell’ambito di un territorio importante, vivace, e che percepisce forte e vicina la presenza di tutte le Istituzioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: