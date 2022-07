“Tavolo del Turismo” con l’assessore Manzulli

Si è svolto martedì mattina un importante momento di confronto con gli operatori del commercio maggiormente interessati dai flussi turistici in generale e crocieristici nel dettaglio.

«Durante quello che è stato un vero e proprio “Tavolo del Turismo” – fa sapere Fabrizio Manzulli, titolare della delega allo sviluppo economico – abbiamo posto l’attenzione sulle azioni che possono essere immediatamente attivate per rendere maggiormente performante la stagione turistica che è ormai entrata nel vivo. È stato un incontro schietto e sincero nel quale l’amministrazione, così come le associazioni datoriali, si sono impegnate a fare la loro parte per risolvere le oggettive criticità emerse».

Dei molti temi sul tavolo, quelli che hanno maggiormente focalizzato l’attenzione sono stati senza dubbio il favorire le vie dello shopping anche attraverso un’implementazione del numero delle corse dei bus che trasportano i turisti, il miglioramento della cartellonistica cittadina ed una maggiore pulizia di alcune strade cittadine. Su quest’ultimo punto, l’amministrazione guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci sta già lavorando per trovare soluzioni. Sono infatti in fase di attuazione tutta una serie di interventi mirati a risolvere questa criticità che si fa più evidente specie durante i mesi estivi.

In chiusura di incontro, si è fatta presente la necessità di attivare una serie di aperture straordinarie dei negozi e delle attività di ristorazione così come avviene nella totalità delle destinazioni turistiche.

«Siamo certi – conclude l’assessore Manzulli – che se ognuno farà la sua parte, a giovarne non potrà che essere il territorio e la totalità della sua economia».

