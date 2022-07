Indennizzo per danni a case Tamburi: manca decreto attuativo. Misiani interroga Giorgetti

Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti risponderà ad una interrogazione, durante il question time di giovedì 7 luglio, che ha come primo firmatario il senatore Antonio Misiani, nominato da poco più di un mese commissario provinciale del Pd jonico.

Oggetto dell’interrogazione: la mancata adozione del decreto attuativo che renderebbe effettivo il contenuto dell’emendamento, a firma dell’onorevole Ubaldo Pagano, con cui è stato istituito un fondo di 5 milioni di euro per il 2021 e di 2,5 milioni di euro per il 2022 , come indennizzo per alcuni dei proprietari di immobili ubicati nel rione Tamburi, quindi in prossimità dello stabilimento siderurgico tarantino, che hanno subito ingenti danni a causa delle importanti emissioni inquinanti, proprio di derivazione industriale.

Antonio Misiani: “I tempi previsti per il decreto attuativo erano fissati in sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Manca invece pochissimo allo scadere dell’anno e ancora il decreto si fa attendere. Con questa interrogazione si chiedono chiarimenti sullo stato dell’iter e sui tempi per l’emanazione del decreto attuativo. Ci preme conoscere inoltre quali siano le motivazioni alla base della mancata adozione, e se si intende verificare le responsabilità connesse al ritardo.

E’ quasi superfluo sottolineare il significato e l’importanza dell’istituzione di questo fondo. Ciò soprattutto se si considerano i destinatari, cittadini doppiamente vittime dell’estrema vicinanza della fabbrica: non solo infatti rischiano ripercussioni sanitarie, ma pagano anche i danni e quindi il deprezzamento degli appartamenti che si trovano nel quartiere Tamburi.

Da qui – conclude Misiani – la necessità di chiedere chiarimenti in merito, ed un tempestivo ed efficace intervento mirato ad adottare il decreto mancante per mettere, nel più breve tempo possibile, i cittadini beneficiari in condizioni di ottenere l’indennizzo”.

E’ possibile seguire il question time, in quanto viene trasmesso pubblicamente ed in streaming, sulla rete dell’aula parlamentare e dalla Rai (Rai Parlamento e Rai 3).

