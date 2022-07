Di Lena: “Necessari interventi urgenti per migliorare Pulsano e la litoranea”

Il consigliere comunale uscente di Pulsano Angelo Di Lena, attuale membro dell’Unione dei comuni del versante orientale della Provincia di Taranto, si rivolge all’amministrazione straordinaria del commissario di Pulsano per chiedere interventi urgenti: “Sin dall’inizio dell’estate faccio presente che urgono interventi per migliorare la vivibilità del territorio. E le lamentele di cittadini e turisti intanto sono ormai diventate tantissime, sui social soprattutto.

Mi rendo conto che al Commissario compete solo l’ordinario al fine di traghettare il paese verso le prossime elezioni, ma la situazione in paese e sulla litoranea non è buona, e serve un cambio di rotta. In particolare occorrono interventi di pulizia radicale in alcune aree del paese e della Litoranea, soprattutto sulle spiagge, una disciplina dei parcheggi ormai selvaggi, il ripristino di cordoli della pista pedonale divelti dalle auto parcheggiate sopra, una maggiore presenza delle forze dell’ordine e dei vigili per garantire serenità alla gente.

Pulsano è un sempre stata una perla dello Jonio per il turismo, ma così rischia di sprofondare nell’inefficienza. Per questi motivi ho scritto nuovamente al commissario affinché si attivi e predisponga un piano di lavori ordinari da fare questa estate, elencandoli le problematiche esistenti”.

