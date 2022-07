Taranto, Turco (M5S): «Finalmente in fase attuativa l’insediamento di Ferretti Group»

Per aprire la fase attuativa dell’insediamento del Ferretti Group presso l’ex yard Belleli di Taranto, il Comune ha ratificato l’accordo di programma stipulato tra l’azienda leader e i diversi Ministeri e altri Enti territoriali interessati.

Segue il commento del Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, fra i principali promotori dell’insediamento del Ferretti Group a Taranto, in ragione del suo incarico di coordinatore del CIS Taranto durante il Governo Conte II, di cui era Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Ci tengo a esprimere grande soddisfazione per la firma dell’accordo di programma da parte del Comune di Taranto, a cui va il mio ringraziamento. L’investimento di 204 milioni di euro necessario alla realizzazione del processo di bonifica e riqualificazione dell’ex yard Belleli, dove si stabilirà Ferretti Group, garantendo oltre 200 posti di lavoro, è stato possibile a valle di un immenso lavoro portato avanti nel 2020 dal Governo Conte II nell’ambito del CIS Taranto.

Fu in questo contesto che riuscimmo a trovare le risorse necessarie, a fare una gara di affidamento della banchina, a realizzare un progetto definito e poi esecutivo. Un vivo ringraziamento rivolgo anche al Gruppo Ferretti per la sua disponibilità a partecipare al progetto di riconversione economica, sociale e culturale da noi avviato con il Cantiere Taranto.

Adesso inizia la parte più interessante di questo grande progetto, che dimostra nei fatti una verità molto importante: quando le istituzioni ai vari livelli lavorano verso la stessa direzione, si possono raggiungere obiettivi nobili nell’esclusivo interesse dei cittadini. Questa è una grande speranza di riscatto e di rilancio, per una realtà complessa come quella del capoluogo ionico.

Il risultato raggiunto conferisce meriti a chi ha creduto sin dall’inizio in questa iniziativa economica, che vedrà investimenti pubblici e privati riqualificare un’area abbandonata da oltre un decennio, sia sul piano ambientale che industriale.

Con il Cantiere Taranto il MoVimento 5 Stelle avviò il processo di riconversione della città, e con questo insediamento si apre una nuova prospettiva per la cantieristica a Taranto. Adesso è importante che le imprese del territorio tornino a investire in questo settore, utilizzando le diverse agevolazioni istituite dallo stesso Governo Conte II, come la zona franca doganale e la zona economica speciale».

