Sport, l’assessore Azzaro incontra federazioni e associazioni

L’assessore al Patrimonio e allo Sport Gianni Azzaro ha incontrato a Palazzo di Città i presidenti delle federazioni sportive e degli enti di promozione allo sport, alla presenza del delegato provinciale del Coni Michelangelo Giusti.

L’amministrazione guidata da Rinaldo Melucci, infatti, sta puntando particolarmente sullo sport, inteso come volano di sviluppo e motore di socialità. Per questa ragione ha deciso di muoversi su diversi livelli, avendo come riferimento principale i Giochi del Mediterraneo del 2026, ma contribuendo a costruire proprio sul territorio un alto livello di sensibilità rispetto alla pratica e alla cultura dello sport.

«Vogliamo partire dalla pratica sportiva di base – ha spiegato Azzaro – coinvolgendo le scuole proprio per i valori che lo sport rappresenta. Il passo successivo sarà verso le associazioni, che tanto impegno mettono nel mantenere vive diverse discipline».

In tal senso si muove il progetto di istituire nuovamente i “Giochi della Gioventù”, con un’attenzione particolare agli sport di mare, ma anche una più efficace valorizzazione della tomba dell’atleta all’interno del MarTA che sappia coniugare sport e cultura.

«È stato un proficuo momento di confronto – ha concluso l’assessore – per fornire a tutti gli attori coinvolti gli strumenti necessari per consolidare la collaborazione già esistente. Molto presto pubblicheremo l’avviso per la gestione delle palestre scolastiche e con loro abbiamo già deciso di avviare una ricognizione preventiva di tutti i prossimi eventi sportivi, in modo da avere un quadro complessivo che generi ricadute positive in termini di organizzazione e marketing territoriale».

