Il progetto Green Passage rinsalda la collaborazione tra aziende comunali

Kyma mobilità garantisce quotidianamente il trasporto dei lavoratori impegnati nel progetto Green Passage nei siti dove sono in corso le attività di recupero ambientale previste.

È il frutto dell’intesa sancita dalle due aziende partecipate del Comune di Taranto nell’ambito di una convenzione che demanda alla società di trasporto pubblico locale l’impegno di svolgere il servizio in modo da consentire la regolare esecuzione, da parte di Kyma Servizi, delle attività previste e secondo il crono programma stabilito.

La convenzione è stata siglata nell’ambito delle procedure relative all’acquisto di beni e servizi necessari per l’esecuzione delle attività progettuali. Garantisce, come nel caso dell’ analogo accordo sottoscritto con Kyma Ambiente, risparmio di economie e collaborazione tra aziende partecipate del Comune di Taranto.

Il progetto di recupero delle aree a verde e relitti stradali in area urbana frutto dell’accordo tra Regione Puglia e Comune di Taranto ed affidato alla società in house Kyma Servizi, secondo un quadro economico progettuale stabilito in 24 mesi, in questi giorni sta interessando la pineta Cimino, il parco Archeologico delle mura greche e il mercato ortofrutticolo all’ingrosso Me.ta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: