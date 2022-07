ASL Taranto: nota su mitili e declassamento temporaneo di Mar Grande Sud tarantola

A seguito di nota stampa pubblicato su una testata locale, la direzione strategica di Asl Taranto specifica quanto segue.

La disposizione di declassamento temporaneo da A a C di Mar Grande Sud tarantola è legata a due campioni effettuati in data 1° giugno 2022 i cui esiti superiori per tenore di E. Coli sono arrivati in data 28 giugno. Il prodotto campionato è prelevato dai Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione di Asl Taranto, come sempre e di concerto con Arpa Puglia, dalle due stazioni fisse di monitoraggio individuate a sud della tarantola ove sono stati sistemati, sotto il controllo della stessa Asl, i mitili molti mesi fa ed i campioni vengono prelevati dagli stessi pergolati al fine di tenere sotto monitoraggio anche quella zona di mare.

Nella zona a sud tarantola non vi è presenza di mitili provenienti da Grecia o altre aree nazionali ed estere, a differenza dello specchio acqueo a nord della tarantola, ove i parametri sono sempre risultati conformi.

In data 29 giugno scorso sono stati ripetuti i due campioni per verificare lo stato delle acque e i valor di E. coli sono risultati pari a 0 mpn/100 gr. Per tale motivo si è già provveduto a revocare la disposizione con un ulteriore provvedimento datato 1° luglio 2022.

