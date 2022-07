Arriva l’evento “L’Uva noscia: la Festa dell’Uva da tavola di Grottaglie”

Dopo 2 anni di stop forzato, tornano ovunque gli eventi estivi. E Grottaglie riparte alla grande con una manifestazione che legherà tradizione, divertimento, musica e gastronomia. Fortemente voluta da “Gli Amici della fo’cra”, arriva la prima edizione de “L’Uva noscia: La Festa dell’Uva da tavola – Grottaglie”, che si svolgerà nei giorni 5 e 6 agosto 2022, nel Quartiere delle Ceramiche ed in alcuni vicoli nel cuore del centro storico.

Un progetto volto a valorizzare, dalla sua raccolta alla consumazione, il tipico ed amato frutto locale per eccellenza, la cui produzione rappresenta il 65% del PIL della città. Tante sono le iniziative previste: – Percorsi tra i vari stand, in cui si potranno degustare vari piatti preparati con l’uva; – Street food; – Musica; – Folclore; – Mostra fotografica; – Mostra d’arte contemporanea; – Artisti di strada; – Visite guidate nel borgo antico – dove ci saranno delle postazioni per la produzione – in diretta – di prodotti tipici locali; – Expo dei migliori produttori di uva da tavola presenti sul territorio; – Expo vivai ed attrezzi agricoli; – Meeting; – Premiazioni e molto altro.

Non mancheranno grandi nomi dello spettacolo locale e momenti dedicati ai più piccoli. Una grande occasione per stare insieme e per tornare alla tanto desiderata normalità, ma non solo: questa novità vuole essere, soprattutto, una opportunità per vivere le tradizioni locali e per onorare i coltivatori che, con il loro duro lavoro annuale, curano i vigneti. A loro è dedicato anche il concorso, interno all’evento, che vedrà premiate tutte le varietà dell’uva.

Dopo l’impegno invernale, che li ha visti coinvolti nei preparativi delle festività civili in onore di San Ciro, gli “Amici della Fo’cra”, danno ora alla luce, quindi, questo ambizioso progetto estivo. Ogni informazione in merito sarà pubblicata sulla pagina Facebook del gruppo.

Da lì si potrà conoscere l’intero programma, e si potrà accedere – in continuo aggiornamento – ai video, alle interviste, alle dirette. Tutti invitati, dunque, alla grande festa dell’estate grottagliese 2022. In collaborazione con la Provincia di Taranto, il Comune di Grottaglie, “Orecchiette nelle ‘nchiosce” e la Pro Loco Grottaglie. Ingresso libero.

