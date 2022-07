Taranto Swing Festival 2022

Questo weekend, Taranto sarà la capitale italiana dello Swing: ballerini, appassionati e artisti giungeranno da tutto il mondo nel capoluogo jonico per danzare e scatenarsi sulle note di questa musica irresistibile, coinvolgendo la città in questa loro gioia di vivere!

È la magia del ‘Taranto Swing Festival’, la manifestazione che, organizzata dall’Associazione ‘Be Swing’ da un’idea del Direttore artistico Nicky Pezzolla, in soli tre anni si è imposta a livello nazionale e internazionale.

Dopo una “parata” stile New Orleans in Via Di Palma e Piazza Immacolata, per il grande pubblico sabato e domenica l’epicentro del ‘Taranto Swing Festival’ sarà la Rotonda “Marinai d’Italia” sul Lungomare Vittorio Emanuele III di Taranto.

In queste due serate qui, oltre a un corner food and beverage, saranno allestiti stand ‘dedicati’ all’America dello Swing: dai vinili ai vestiti retrò, dai mercatini vintage all’esposizione di auto d’epoca, mentre maestri ballerini daranno a tutti lezioni gratuite per muovere i primi passi di danza swing!

In queste due travolgenti serate, inoltre, i più maestri di danza swing, giunti a Taranto da tutta Europa, e i loro allievi daranno vita a spettacolari coreografie e ‘social dance’ coinvolgendo i presenti!

Due i concerti in programma (info e ticket https://www.tarantoswingfestival.com) sulla Rotonda del Lungomare: sabato 2 luglio, alle ore 21.00 si esibiranno in un concerto gratuito ‘Big Daddy and The Billy Bros Orchestra’!

Gran finale domenica 3 luglio, sempre alle ore 21.00 sulla Rotonda ‘Marinai d’Italia’ del Lungomare, con l‘attesissimo concerto dell’inglese Si Cranstoun & The Good Fellas (ingresso € 20)!

l britannico Si Cranstoun si è imposto da anni sulla scena internazionale vintage per la sua capacità di trasformare ogni concerto in una festa trascinando il pubblico grazie all’incredibile energia che sprigiona negli show.

Ispirato fin da bambino dal mito di Elvis Presley e formatosi da ragazzo ascoltando i “vinili” vintage degli anni ’50 e ’60, oggi le canzoni di Si Cranstoun sono una miscela unica di Rock’n’Roll, Ska, Reggae e Rocking Rhythm & Blues!

Al termine delle serate, inoltre, presso il Mon Rêve Resort ci sarà l’after party del Taranto Swing Festival (ingresso € 20).

Artisti ed ospiti:

Nel bouquet di artisti del Taranto Swing Festival, quest’anno saranno presenti Big Daddy and The Billy Bros Orchestra con Maurizio Meterangelo e Roberta Bevilacqua, gli Jumpin’ Up e i Rekkiabilly. Assieme a loro i DJ: Miss Pia Vintage Dj, Crazyfinger Ale G., Lady Swing Big Daddy, Nick Lametta, Dj Henry Sold Out e M.lle Swinguette.

I workshop di danza saranno curati da alcuni dei migliori insegnanti internazionali, i pluripremiati Dimitri Masotti e Alexsia Ghezzo, Charlotte Middlemeis e Joseph Sewell, Nejc Zupan e Gosia Aniolkowska, Enrico Conti e Chiara Lijoi, William Pisani e Alice Faraone, Livio Totteri e Morena Petrolati, e Sara Vianello.

Venerdì 1 luglio:

h. 18.30 Welcome Party – Swing on Boat: Concerto Live sulla motonave di Kyma mobilità. L’evento è già sold out da qualche settimana, con partenza e arrivo da Piazzale Democrate.

h. 21.30 presso Mon Rêve Resort concerto della band ‘Rekkiabilly’ (ingresso € 10 – gratuito per i soci Mon Rêve);

presso Mon Rêve Resort ‘after party’ (ingresso € 20) con l’esibizione di ballerini e il dj set.

Sabato 2 luglio:

h. 09.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00 Workshop presso Mon Rêve Resort di Lindy Hop, Boogie Woogie, Authentic Jazz, Charleston, Burlesque e Balboa;

h. 21.00 – Concerto Billy Bros Swing Orchestra – Rotonda Marinai D’Italia sul Lungomare Vitt. Emanuele III di Taranto (ingresso libero e gratuito) e lezioni gratuite di danza swing e mercatino vintage;

h. 24.00 – After Party presso Mon Rêve Resort (ingresso € 20) con l’esibizione di ballerini e il dj set.

Domenica 3 luglio:

h. 21.00 – Concerto di Si Cranstoun & The Good Fellas Rotonda Marinai D’Italia sul Lungomare Vitt. Emanuele III di Taranto (ingresso € 20); a seguire Concerto band ‘Jumpin Up’;

h. 24.00 – After Party presso Mon Rêve Resort (Ingresso € 20) con l’esibizione di ballerini e il dj set.

