Infrastrutture, Turco: «4,5 mln per la Taranto-Massafra»

«Il MoVimento 5 Stelle ha votato e sostenuto l’emendamento al DL Aiuti per realizzare il tratto di SS 7 che unisce i Comuni di Massafra e Taranto, e iniziare l’iter volto ad apportarvi profondi interventi di ammodernamento e messa in sicurezza, con un finanziamento di 4,5 milioni di euro. Può completarsi, così, la fase di progettazione degli interventi per la realizzazione dell’importante arteria stradale.

La somma, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, con un 1 milione per il 2022 e 3,5 per il 2023, consentirà di migliorare l’infrastruttura stradale in vista dello svolgimento della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Un progetto avviato durante il Governo Conte II che ha programmato la misura con le risorse del Cipe.

Sarà il Cipess, con successiva delibera, a stabilire le modalità attuative per l’utilizzo e il trasferimento delle risorse. Ancora una volta il lavoro profuso del Governo Conte II spiega i suoi effetti positivi su un territorio scarno di infrastrutture come quello di Taranto, che necessita di collegamenti migliori per poter aspirare al modello di sviluppo sostenibile presente nel Cantiere Taranto voluto dal M5S».

Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Conte II.

