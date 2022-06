MArTA, Turco: «Interrogazione parlamentare per scongiurare la chiusura al pubblico di domenica»

«Domenica prossima, come da comunicazione ufficiale, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto rimarrà chiuso al pubblico a causa della carenza di personale. Ciò costituirebbe un grave danno di immagine per la città di Taranto.

In piena stagione estiva verrebbe preclusa a cittadini e turisti la possibilità di visitare un museo che nel tempo ha acquisito una consolidata fama in Italia ed una reputazione molto forte a livello internazionale, proprio in un momento storico in cui è stata avviata la fase di riconversione economica, sociale e culturale che ha portato il capoluogo jonico ad essere meta turistica di rilevanza, anche grazie alla presenza di numerose navi da crociera che da qualche anno stanno facendo scalo nel suo porto».

Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Conte II, che prosegue:

«Questa mattina ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Cultura per chiedere quali provvedimenti d’urgenza intenda prendere per scongiurare nell’immediato la chiusura al pubblico del Museo Archeologico Nazionale di Taranto prevista per domenica 3 luglio e se si intenda concedere alla Direzione del Museo la possibilità di attivare, quanto meno per affrontare la stagione turistica estiva, soluzioni lavorative e di collaborazione temporanee fino all’effettiva destinazione allo stesso dei vincitori del concorso per “Assistenti alla Fruizione Accoglienza e Vigilanza”, bandito nel 2019, conclusosi recentemente con la pubblicazione della graduatoria definitiva, a seguito della quale si è ancora in attesa della destinazione dei vincitori alle sedi disponibili», conclude Turco.

