Fabio Mancino nuovo segretario generale Cisl Scuola Taranto Brindisi

Fabio Ciro Mancino è il nuovo segretario generale della Cisl Scuola Taranto Brindisi. È quanto determinato dal Consiglio generale della stessa Organizzazione territoriale che ne ufficializzerà la nomina al prossimo Consiglio generale convocato per il 6 luglio, alle ore 10, presso l’hotel Villa Rosa, in via Taranto 70, a Martina Franca.

Al Consiglio generale del 6 luglio parteciperanno ai lavori Ivana Barbacci, segretaria generale nazionale Cisl Scuola; Roberto Calienno, segretario nazionale Cisl Scuola – e reggente Cisl Scuola Taranto Brindisi; Gianfranco Solazzo, segretario generale Cisl Taranto Brindisi.

Fabio Mancino, docente di scuola secondaria di 2° grado, succede a Mimma Vozza che è stata segretaria generale della Cisl Scuola Taranto Brindisi cui va – da tutta la Cisl Scuola, nei diversi ambiti – il sentito ringraziamento per il proficuo, appassionato lavoro svolto in questi anni.

