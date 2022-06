Martina Franca: varata la Giunta Comunale

Il Sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, in data odierna, ha varato ufficialmente la Giunta comunale che è così composta:

Nunzia Convertini – Assessorato al FUTURO (Decreto Sindacale n. 16/2022)

Deleghe: Lavori Pubblici, Patrimonio, PNRR, Beni Culturali, Toponomastica.

Anna Lasorte – Assessorato alla VISIONE (Decreto Sindacale n. 17/2022)

Deleghe: Sviluppo Economico e Suap, ITS Moda, Transizione al Digitale, Finanziamenti e Politiche Comunitarie, Programmazione finanziaria (Bilancio e Tributi), Politiche del Personale, Politiche Giovanili.

Angelo Gianfrate – Assessorato all’ASCOLTO (Decreto Sindacale n. 18/2022)

Deleghe: Politiche Sociali e Servizi alla Persona, Polizia Locale, Mobilità e Trasporti, Viabilità.

Carlo Dilonardo – Assessorato alla CREATIVITÀ (Decreto Sindacale n. 19/2022)

Deleghe: Attività Culturali, Spettacolo, Politiche educative e formative, Trasporto Scolastico.

Vincenzo Angelini – Assessorato all’ACCOGLIENZA (Decreto Sindacale n. 20/2022)

Deleghe: Turismo e Marketing territoriale, Parchi e Riserve, Verde Pubblico, Decoro Urbano, Affari Generali e Contenzioso, Sport

Saranno nominati, nei prossimi giorni, il Vicesindaco e altri due Assessori per le deleghe non ancora assegnate che restano, al momento, in capo al Sindaco.

“Dopo aver consultato tutte le forze politiche, ho ritenuto di dover dare alla città l’esecutivo nel più breve tempo possibile, consapevole della mole di lavoro che siamo chiamati a svolgere e alle imminenti sfide che ci attendono”, dichiara il Sindaco Gianfranco Palmisano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: