Paolo Castronovi: “PSI di Taranto plaude nomina assessorile ad Avv. Di Santo”

“A nome mio personale e di tutto il PSI Jonico esprimo il più vivo apprezzamento per la nomina dell’Avvocato Laura Di Santo ad Assessore all’Ambiente e alla Qualità della vita del Comune di Taranto augurandole buon lavoro, certo che saprà dimostrare anche in questo ruolo le capacità e le competenze che abbiamo già avuto modo di apprezzare in questa campagna elettorale.

Questa del Sindaco Rinaldo Melucci è una scelta che va nella direzione della continuità in quanto nella precedente Amministrazione Assessore all’Ambiente è stato Paolo Castronovi del Partito Socialista Italiano, lo stesso partito cui è tesserata l’Avvocato Laura Di Santo, nonché della competenza.

Nella sua attività professionale, Infatti l’Avvocato Laura Di Santo, segretaria dell’Associazione Nazionale Forense “Lucio Tomassini” di Taranto, ha dimostrato una particolare competenza e specializzazione nel diritto ambientale, tra l’altro recentemente è stata Responsabile e Direttore tecnico-organizzativo-amministrativo dell’innovativo Corso “Il ruolo dell’Avvocato nell’ambito delle politiche di sviluppo sostenibile verso gli obiettivi dell’Agenda 2030”.

Ci piace vedere nella nomina di Laura Di Santo, infine, un tangibile riconoscimento per la lealtà con cui il Partito Socialista Italiano di Terra Jonica sostiene da anni il Sindaco Rinaldo Melucci condividendo la sua azione di rilancio della nostra amata città.”

Nota di Paolo Castronovi, Segretario cittadino Taranto PSI di Terra Jonica

