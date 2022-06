Giunta Melucci, Misiani: “Quello del Pd sarà sostegno convinto e leale”

“Esprimo soddisfazione per le scelte fatte dal sindaco, in tempi rapidi, per individuare la rosa dei nomi che compongono il nuovo esecutivo cittadino.”

Antonio Misiani, commissario provinciale del Partito Democratico di Taranto, commenta così la nuova giunta annunciata dal sindaco Melucci.

“Efficacia ed immediatezza caratterizzano i primi giorni di questo nuovo percorso amministrativo in vista dei moltissimi impegni da rispettare. A tutta la giunta l’augurio di essere sempre squadra concreta e coesa, animata dall’intento di perseguire il bene pubblico. Quello del Partito Democratico – prosegue la nota – sarà un sostegno convinto e leale al sindaco Rinaldo Melucci e a tutta sua squadra. Faccio particolari auguri di buon lavoro a Gianni Azzaro per la nomina ad assessore al Patrimonio e allo Sport appena ricevuta dal neoeletto sindaco Rinaldo Melucci. Azzaro, un amministratore di grande esperienza e qualità, è chiamato a ricoprire un incarico importante: con riferimento al Patrimonio, dovrà lavorare nel solco tracciato durante la prima amministrazione Melucci, per ripensare e rilanciare la città a partire dal suo patrimonio architettonico e culturale di indiscusso valore. Altra delega di rilievo quella allo sport, in vista del Giochi del Mediterraneo del 2026, evento che richiederà notevoli investimenti per adeguare le strutture che ospiteranno le competizioni sportive. Un augurio affettuoso anche a Mattia Giorno, nominato in quota al Sindaco assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità Sostenibile. Giorno, un giovane che ha dimostrato tutto il suo valore come capo di gabinetto nella passata amministrazione, si occuperà di altri ambiti nei quali si gioca l’importante partita del cambiamento, nella quale Taranto si propone come laboratorio di esperienze nuove e virtuose, e quindi simbolo di una vivibilità cittadina che si sgancia dal modello del passato”.

