in Cortile, seconda edizione: dal 4 al 28 luglio, in otto quartieri di Taranto

Dalla periferia al centro, e viceversa. Nove location, quattro spettacoli, due laboratori, quattordici date. Dal 4 al 28 luglio, in otto quartieri della città di Taranto, torna “in Cortile”, contenitore di teatro ragazzi e incontri di animazione ludica (laboratori) promosso dal Crest, con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Taranto.

Programmare in otto diversi quartieri, quasi sempre privi di strutture idonee ed anche talvolta di spazi all’aperto utili a garantire la “protezione” dovuta agli spettacoli dal vivo richiede attenzione per stabilire relazioni con i diversi territori e con i loro abitanti. È certamente più facile e di richiamo realizzare un buon spettacolo su un grande palco con grandi luci e grande… tutto.

La vocazione al coinvolgimento delle comunità, che appartiene al lavoro ed alla cultura del Crest, produce effetti utili alla crescita della città tutta, piccole ma significative esperienze in una platea poco o affatto adusa a partecipare a spettacoli dal vivo, semina enzimi per la crescita di nuovo pubblico, diversificando e ampliando gli interessi e le curiosità, ben diversamente da quanto propone l’occasionalità dei grandi eventi.

“in Cortile” edizione 2022 potrà contare ancora una volta sulla collaborazione di parrocchie e di piccole associazioni, oltre che del Comune di Taranto, per la messa a disposizione di spazi e non solo, soprattutto di disponibilità alla relazione, che poi è alla base del fare teatro.

Aprono, lunedì 4 alla parrocchia santi Angeli Custodi, nell’omonima via al quartiere Tamburi (ore 19), Deianira Dragone e Carmine Basile con “Bartolomeo & Cioppina”, produzione Diaghilev. Oltre ad essere una dimostrazione di abilità nelle arti circensi (i due si cimentano con palle, birilli, monociclo, sfera di equilibrio, torce di fuoco e molto altro ancora), lo spettacolo è una ricerca nel delicato mondo del clown, con le sue conquiste, i suoi errori e la sua instancabile voglia di giocare.

In un susseguirsi di gag clownesche e situazioni bizzarre gli spettatori di ogni età saranno travolti da un concentrato di umorismo e simpatia. Replica giovedì 7 in largo san Gaetano in Città vecchia (ore 20.30).

(foto CREST)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: