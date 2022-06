Il Premio Oscar Marianelli per il primo “Quadro Sonoro” del MArTA

Per il progetto “Quadri Sonori” arriva a Taranto il Maestro Dario Marianelli, uno dei massimi compositori mondiali di colonne sonore, vincitore nel 2008 di un Oscar e un Golden Globe, nonché autore delle musiche dello sketch “Ma’amalade sandwich Your Majesty?” (https://www.youtube.com/watch?v=7UfiCa244XE), in cui sono protagonisti la regina Elisabetta e l’orsetto Paddington, realizzato per il Platinum Jubilee, i 70 anni di regno della sovrana inglese. Con lui sabato pomeriggio è previsto un primo viaggio alla scoperta della Città di Taranto e del museo MArTA che dovrà ispirare Marianelli per la produzione del nuovo Quadro Sonoro.

In questo primo viaggio immersivo nella storia e nell’archeologia, al fianco del maestro Premio Oscar, ci saranno il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia e ideatore con il Comune di Taranto di questa iniziativa, e la dottoressa Eva Degl’Innocenti, direttrice del Museo, che accompagneranno l’artista in questa esperienza che precede la fase creativa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: