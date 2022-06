Vaiolo delle scimmie: nuovo caso nella provincia di Taranto

Accertato un secondo caso di vaiolo delle scimmie in provincia di Taranto, non collegato a quello segnalato in precedenza. In attesa del risultato su un contatto del secondo caso, che potrebbe essere positivo.

In provincia di Taranto è stato identificato un secondo caso confermato di vaiolo delle scimmie, non collegato a quello segnalato in precedenza. La persona è stata presa in carico da ASL Taranto e ha collaborato con il Dipartimento di Prevenzione per l’esecuzione di tutti i riscontri necessari ai fini dell’individuazione dei contatti a rischio di esposizione. Si attende la conferma di laboratorio per un terzo caso rintracciato mediante tale attività di indagine.

