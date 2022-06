Una sera in motonave nei due mari di Taranto

Taranto vista dal mare, anzi dai suoi due mari, è uno spettacolo straordinario, soprattutto se si ammira alla sera, quando le luci si riflettono sulle acque e l’oscurità avvolge la città rendendola ancora più suggestiva.

Sono riprese le escursioni turistiche serali con le motonavi Clodia e “Adria” di Kyma Mobilità che, con partenza da Piazzale Democrate, durano per circa un’ora e mezza.

«È una esperienza straordinaria – ha commentato Giorgia Gira, presidente di Kyma Mobilità – che permette, sia ai tarantini che ai turisti, di ammirare da una prospettiva nuova, quella del mare, gli scorci più suggestivi e le grandi bellezze della nostra città nell’atmosfera suggestiva dell’imbrunire, un’esperienza arricchita da una guida turistica che a bordo illustrerà ai passeggeri la storia e le tradizioni tarantine, affascinandoli con aneddoti e leggende».

L’escursione inizia con un giro in Mar Piccolo in cui subito – ancora con la luce – si ammirano da vicino i vortici dei “citri”, particolari sorgenti sottomarine di acqua dolce, per poi giungere nel secondo seno passando sotto il Ponte Punta Penna e, in seguito, ritornare indietro sul lato opposto costeggiando l’Arsenale e la Stazione Torpediniere.

La motonave attraversa poi il Canale Navigabile e, dopo essere passata sotto il Ponte Girevole e di lato al Castello Aragonese, si porta in Mar Grande per far ammirare ai passeggeri la Città Vecchia fino al Ponte di Pietra, e poi il Lungomare del Borgo umbertino con i suoi maestosi palazzi, uno spettacolo mozzafiato che affascina il turista e inorgoglisce il tarantino.

Sulla via del ritorno: dopo aver attraversato di nuovo il Canale Navigabile, la motonave di Kyma Mobilità costeggia la Città vecchia con i pescherecci ormeggiati su via Garibaldi, riportandosi all’ormeggio al Piazzale Democrate.

Le escursioni turistiche si tengono il mercoledì, il sabato e la domenica, con partenza alle ore 20.00 e arrivo alle ore 21.30 al Piazzale Democrate; il biglietto individuale è di € 10, mentre per gruppi di almeno 20 persone è di € 8.

Le motonavi sono anche disponibili per il noleggio ad uso esclusivo, una opportunità per organizzare a bordo eventi e manifestazioni.

Anche i biglietti per le idrovie possono essere acquistati comodamente da casa sul sito aziendale www.amat.taranto.it o con lo smartphone mediante l’app KYMA-Amat, dove sono disponibili tutte le tariffe e gli orari in dettaglio; è anche possibile recarsi presso l’Ufficio Vendite Amat, in via D’Aquino n.21, o le rivendite autorizzate, una delle quali è ubicata in Vico del Ponte, vicino al punto di imbarco di Piazzale Democrate.

Le motonavi osservano le prescrizioni Anti-Covid-19: tutti i passeggeri di Adria e Clodia dovranno indossare le mascherine e disinfettarsi le mani con il gel prima dell’imbarco.​

