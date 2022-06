Isola San Pietro: Kyma Mobilità e Marina Militare insieme per la comunità

Torna la magia delle idrovie di Kyma Mobilità, un servizio che permette a tutti, tarantini e turisti, di raggiungere l’Isola di San Pietro con una emozionante traversata in motonave, ammirando la Città Vecchia dal mare e attraversando il Canale Navigabile.

Giunti a San Pietro si potrà trascorrere una giornata di mare nello stabilimento della Marina Militare, in un autentico paradiso naturalistico incontaminato, godendo della sua spiaggia attrezzata e tuffandosi nelle acque cristalline.

Per tutta l’estate riprende – da lunedì prossimo 20 giugno – il servizio delle idrovie gestito da Kyma Mobilità con le motonavi “Clodia” e “Adria”, in collaborazione con la Marina Militare.

È una straordinaria opportunità resa possibile da una convenzione sottoscritta anche quest’anno dalla Marina Militare e Kyma Mobilità Amat, la società partecipata del Comune di Taranto.

«Le idrovie estive di Kyma Mobilità Amat – ha commentato la presidente Giorgia Gira – sono un servizio che sta incontrando un sempre maggiore gradimento: ogni estate utilizzano il collegamento con San Pietro centinaia di abbonati – personale militare e civile della Difesa, dipendente della Marina Militare – e migliaia di passeggeri, cittadini e turisti muniti di biglietto giornaliero! È un risultato straordinario reso possibile dall’impegno degli equipaggi delle nostre due motonavi che effettuano tante corse per soddisfare le sempre maggiori richieste dei cittadini: a loro va il ringraziamento mio personale e del management dell’azienda».

«Nonostante il recente aumento dei costi delle materie prime – ha poi annunciato la Presidente Giorgia Gira – quest’anno Kyma Mobilità Amat ha lasciato immutato il costo del biglietto del servizio per l’Isola di San Pietro, per favorire il suo utilizzo da parte di tutti i Tarantini e dei turisti».

Mobilità sostenibile: gli utenti del servizio, inoltre, possono usufruire gratuitamente di una coppia di corse giornaliere sugli autobus urbani di Kyma Mobilità, una di andata e una di ritorno, utili per raggiungerei i punti di imbarco.

Per chi volesse comunque usare la propria auto, potrà parcheggiare al Piazzale Democrate nelle strisce blu con la tariffa oraria di € 1 all’ora o, utilizzando un apposito parcometro in sito, con il nuovo biglietto Park&Ride da € 2.60 che, per l’intera giornata, comprende la sosta dell’auto e un biglietto per muoversi con gli autobus di Kyma Mobilità!

Ogni giorno le due motonavi “Clodia” e “Adria” partiranno dall’imbarcadero di Piazzale Democrate (ex Ristorante Gambero) e, dopo aver effettuato una fermata intermedia presso la Banchina Torpediniere, raggiungeranno l’Isola di San Pietro. Qui i cittadini avranno accesso allo stabilimento balneare della Marina Militare che dispone di circa 250 ombrelloni, un’attrezzata zona bar e due aree pic-nic in pineta.

Il prezzo del biglietto è di € 12,80 (di cui € 10,95 per la corsa A/R con la motonave e € 1,85 per l’accesso allo stabilimento); i bambini fino a sei anni – accompagnati da un adulto – viaggiano gratis.

Dal mercoledì alla domenica saranno effettuate ogni giorno sette corse A/R, mentre il lunedì e il martedì le corse A/R saranno ridotte a cinque per consentire la sanificazione delle motonavi.

Anche quest’anno, per assicurare a tutti i cittadini lo stesso tempo di permanenza nello stabilimento, nonché per evitare il sovraffollamento in spiaggia, ad ogni corsa di andata scelta dall’utente verrà automaticamente associata la corrispondente corsa di ritorno: chi prende la prima corsa di andata dovrà tornare con la prima corsa di rientro, e così via a seguire.

Per questo su ogni biglietto saranno indicati la data e l’orario prescelto per l’imbarco, sia per l’andata che per il ritorno; essendo il biglietto nominativo, ogni utente dovrà esibire un documento di identità all’imbarco sulla motonave.

Le motonavi “Adria” e “Clodia” osservano le prescrizioni Anti-Covid-19: tutti i passeggeri devono indossare le mascherine nelle aree al chiuso e disinfettarsi le mani con il gel al momento dell’imbarco.

Anche i biglietti per le idrovie possono essere acquistati comodamente da casa sul sito aziendale www.amat.taranto.it o con lo smartphone mediante l’app KYMA-Amat, dove sono disponibili tutte le tariffe e gli orari in dettaglio; è anche possibile recarsi presso l’Ufficio Vendite Amat, in via D’Aquino n.21, o le rivendite autorizzate (elenco su www.amat.taranto.it), una delle quali è ubicata in Vico del Ponte, vicino al punto di imbarco di Piazzale Democrate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: