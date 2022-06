Medimex 2022: domenica 19 giugno il concerto di Nick Cave & The Bad Seeds

Annullato l’incontro con Warren Ellis in programma oggi a causa di una indisposizione che non gli impedirà di essere presente al concerto

Nick Cave arriva al Medimex. Domenica 19 giugno l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, ospita il concerto di Nick Cave & The Bad Seeds (biglietti disponibili nei circuiti Vivaticket e Ticketone), prima tappa italiana del tour mondiale dopo 4 anni di stop.

La band che si è formata dopo lo scioglimento dei The Birthday Party nel 1982, ad oggi ha pubblicato diciassette album in studio, a partire da From Her To Eternity nel 1984, fino all’ultimo album dei Bad Seeds ‘Ghosteen’, che è stato ampiamente accolto come il loro migliore lavoro di sempre. Nick Cave & The Bad Seeds, tra le band più amate dalla critica contemporanea, ha venduto ad oggi oltre 5 milioni di album in tutto il mondo. La loro influenza è stata profonda e di vasta portata per moltissimi artisti, Nick Cave & The Bad Seeds rimangono unici e in grado di soddisfare le più alte attese. Il concerto è in programma alle ore 21.00 nella Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III di Taranto (biglietti nei circuiti Vivaticket e Ticketone).

Apertura cancelli ore 18.00. Botteghino Teatro Fusco aperto dalle ore 10.00 alle ore 21.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00 attivo anche il botteghino del concerto situato Lungomare Vittorio Emanuele III angolo via Ciro Giovinazzi.

In occasione del concerto il commissario straordinario di Taranto Vincenzo Cardellicchio ha predisposto un’ordinanza che prevede dalle ore 14.00 (sino al termine della manifestazione) di domenica 19 giugno limitazioni pe la somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche e in contenitori di vetro.

Dalle ore 12 alle ore 24 sarà interdetta la circolazione veicolare sul lungomare Vittorio Emanuele III, nel tratto tra via Giovinazzi e via Acclavio e nelle vie Anfiteatro e Giovinazzi. In questa fascia oraria alcune linee degli autobus di Kyma Mobilità subiranno variazioni per informazioni www.amat.taranto.it). Aggiornamenti costanti sulle disposizioni saranno disponibili sul sito medimex.it

