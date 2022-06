SS 100, Perrini: “Se non mettiamo in sicurezza la strada continueremo a contare i morti”

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini ha presentato un’interrogazione sulla messa in sicurezza della strada statale 100.

“Quanti altri morti dobbiamo registrare sulla Statale 100? Solo negli ultimi giorni – l’8 e il 10 giugno – due incidenti gravissimi con due morti e sette feriti. E mi chiedo: visto che tutti, Istituzioni in primis, conoscono la pericolosità perché si continua a non intervenire per metterla in sicurezza?

Io per primo il 26 novembre 2020 avevo sollecitato con un’interrogazione al presidente Emiliano i lavori di completamento e messa in sicurezza in modo particolare tra i km 44+500 al 53+600 (San Basilio) e nei due snodi San Basilio-Mottola e Massafra-Taranto. Le risposte che ho ricevuto sono state un rimpallo di responsabilità fra Regione e Anas.

Ma difronte all’escalation di morti, e in previsione del maggior traffico stradale che ci sarà in vista dell’estate, io non ci sto e questa mattina ho ripresentato un’altra interrogazione al presidente Emiliano e all’assessore ai Trasporti, Maurodinoia, per sollecitarli nuovamente ad adottare urgentemente tutte le iniziative e gli strumenti necessari al fine di garantire la sicurezza stradale per l’intera strada statale 100. Altrimenti saremo tutti complici morali delle morti future!”

