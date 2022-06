Elezioni Sava, Iaia (FdI): “Vittoria al primo turno di Pichierri nel segno della continuità”

“L’elezione al primo turno dell’amico e già consigliere comunale di Fratelli d’Italia Gaetano Pichierri e l’affermazione di FdI come primo partito della coalizione con il 16,7 è la conferma che abbiamo lavorato bene non solo sul piano amministrativo – e per me sindaco uscente è motivo di grande soddisfazione, soprattutto perché gli ultimi anni della consiliatura sono stati caratterizzati dalla pandemia e so quanto sia stato difficile per tutti, l’ho provato sulla mia pelle – ma anche sul piano dell’offerta politica grazie anche all’autorevolezza della nostra Giorgia Meloni che fa di Fratelli d’Italia un partito credibile e apprezzato.

A Sava siamo il primo partito in assoluto ed eleggiamo 4 consiglieri: due uomini e due donne. A dimostrazione di quanto nel nostro partito sia aperto alle donne non solo con le parole, ma favorendo pari opportunità elettorali.

“Infine, sento di dover ringraziare gli 866 cittadini di Sava che mi hanno votato, un risultato cos? eclatante, francamente, non me lo aspettavo e mi ha emozionato, perché non è solo essere stato ‘promosso’ come sindaco uscente, ma perché ho avvertito intorno alla mia persona uno straordinario affetto, che oggi mi fa dimenticare tutta la fatica della campagna elettorale. “Ma ora rimettiamoci subito al lavoro”, conclude l’ex sindaco e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Dario Iaia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: