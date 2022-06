Ex Ilva, Ambrogi Melle: “Recepite nostre osservazioni dal Comitato dei Ministri del Consiglio europeo”

“Gli avvocati dello studio legale internazionale di Roma, che hanno rappresentato a Strasburgo i 2 ricorsi (n. 54264/15 e n. 4642/17) promossi dalla prof.ssa Lina Ambrogi Melle alla Corte dei diritti dell’Uomo contro lo Stato italiano per la questione dell’ ex- Ilva di Taranto, conclusosi con 2 sentenze di condanna per la mancata adozione da parte dello Stato italiano di misure volte a garantire la protezione del diritto alla salute dei tarantini, hanno inviato il 31 maggio 2022 una nuova comunicazione al Comitato dei Ministri del consiglio europeo per informarlo che i cittadini di Taranto e dei comuni limitrofi continuano a subire gli effetti delle emissioni nocive del siderurgico e non sono state realizzate tutte le bonifiche della zona coinvolta dall’inquinamento.

Sapevamo che il governo italiano aveva inviato lo scorso aprile al Comitato una dettagliata relazione sui parziali lavori del piano ambientale effettuati , proprio in vista della riunione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa prevista per il 05 giugno 2022. Il Comitato ha il compito di controllare l’esecuzione della prima sentenza di condanna dello Stato italiano da parte della Corte dei Diritti dell’Uomo ( CEDU) per la questione Ilva.

Noi ricorrenti abbiamo quindi ritenuto importante informare il Comitato sugli ultimi accadimenti che hanno portato anche la Corte d’Assise di Taranto a negare il dissequestro degli impianti del siderurgico. Inoltre abbiamo portato all’attenzione del Comitato il guazzabuglio di norme salva Ilva, tra cui il famigerato DPCM del 2017, che hanno permesso la continuità produttiva ad impianti che avrebbero invece dovuto fermarsi per le norme del Codice dell’Ambiente ( art. 29 decies del dlgs. 152/2006)

Le nostre puntuali osservazioni sono state recepite dal Consiglio europeo che ha preso atto che l’inquinamento dell’ex- Ilva persiste ancora oggi, anche se vengono rispettati i limiti emissivi degli inquinanti secondo le norme ambientali italiane. Per cui il Comitato ritiene che il livello di produzione autorizzato può rappresentare ancora un rischio per la salute pubblica.

Inoltre entro il 20 ottobre 2022 il governo italiano dovrà inviare al Comitato i documenti per dimostrare che sta ottemperando al risanamento della zona inquinata dal siderurgico e che noi cittadini abbiamo la possibilità di ottenere provvedimenti giudiziari a tutela della salute malgrado i decreti salva Ilva.

Entro il 20 giugno 2023 il governo italiano dovrà dimostrare di aver eliminato i rischi ambientali causati dall’ex-Ilva.

Ci riteniamo soddisfatti che le nostre osservazioni siano servite a dare una visione reale della situazione ambientale a Taranto e auspichiamo che questa decisione del Comitato dissuada il governo dall’intento di aumentare a Taranto la produzione di acciaio con gli attuali impianti a carbone, come recentemente annunciato dal premier Draghi.”

Lo scrive Lina Ambrogi Melle, presidente del Comitato “ donne e futuro per Taranto libera”, nonchè promotrice di 2 ricorsi collettivi alla CEDU ( Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) contro lo Stato italiano per la questione dell’ex-Ilva.

