Venerdì 10 giugno, il ponte girevole di Taranto aprirà, in via straordinaria, dalle ore 00.20 fino alle

04.00 per consentire la manutenzione straordinaria cura MARIGENIMIL Taranto. Per l’eventuale

passaggio in emergenza di ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco o autopattuglie, il ponte potrà

essere richiuso con un preavviso di almeno 15 minuti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: