Il candidato sindaco Walter Musillo della Grande Alleanza per Taranto, il 10 giugno alle 18.00, sarà con l’onorevole e vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli, presso il comitato elettorale in via Di Palma 34.

A seguire, il comizio finale di Musillo, che si terrà in Piazza Maria Immacolata alle 19.00.

Sul palco, saranno presenti tutti i candidati della Grande Alleanza e l’onorevole Giancarlo Cito, che farà un saluto alla cittadinanza.

