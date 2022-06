Il 10 Giugno la Giornata della Marina Militare

Venerdì 10 giugno 2022 la Marina Militare celebra la “Giornata della Marina”, un momento particolarmente sentito per il personale della Forza Armata, con un pensiero rivolto ai marinai che, nei mari del mondo, nei teatri operativi e sul territorio nazionale, svolgono quotidianamente il proprio lavoro al servizio della Patria e della collettività.

A Taranto, alle ore 10.30, si svolgerà la deposizione corona presso il Monumento ai Caduti situato in zona discesa Vasto e alle ore 11.00, presso la Piazza d’Armi del Castello Aragonese, l’assemblea presieduta dal Comandante Marittimo Sud, ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, alla presenza delle più alte cariche civili e militari della città unitamente ai titolari dei Comandi ed Enti dipendenti e rappresentanze del personale militare e civile in servizio.

Alle ore 12.00 verrà eseguita una salva di 21 colpi dal Castello Aragonese, sponda lato Mar Grande, e da una unità navale della seconda divisione navale ormeggiata presso la stazione navale mar grande. Le unità navali, per l’occasione, alzeranno a riva la gala di bandiere mentre i principali edifici militari saranno imbandierati di giorno e con illuminazione di gala dopo il tramonto.

Per la Giornata della Marina, sarà possibile visitare dalle ore 15.00 alle ore 19.00 le seguenti unità navali/siti: – San Giorgio (sede Brindisi) – Garibaldi, Doria, De La Penne, Etna, Stromboli, Levanzo (sede Taranto) – Mostra storica dell’Arsenale Militare La Giornata della Marina è stata istituita il 13 marzo 1939 quando le Forze Armate del Regno d’Italia ebbero l’opportunità di scegliere il giorno in cui celebrare la propria festa, la Marina scelse il 10 giugno, giorno in cui, nel 1918, si svolse una delle più significative e ardite azioni compiute dalla Regia Marina durante la prima guerra mondiale, meglio nota come l’impresa di Premuda.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: