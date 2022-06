Giuseppe Conte a Taranto e provincia il 10 giugno

Il Presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in tour nella provincia di Taranto il 10 giugno 2022, per la chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno.

I Comuni interessati dal calendario sono: Leporano, Sava, Mottola e Taranto.

Previsto un punto stampa per le ore 17:30 in Piazza Municipio a Taranto, in prossimità del Palazzo di Città.

Durante la giornata, il Presidente Giuseppe Conte sarà accompagnato dai parlamentari del Movimento 5 Stelle del territorio, dai consiglieri regionali M5S, dai portavoce locali M5S e dai candidati al consiglio comunale nelle liste M5S, oltre che dai candidati sindaci sostenuti dal M5S.

Segue il programma completo della giornata:

LEPORANO

Ore 9:45, Via Luogovivo (Stazione Carabinieri). Partecipazione Corteo “Giornata della memoria vittime del lavoro, del dovere e del volontariato”, organizzato dal Comitato 12 giugno, con la partecipazione di Fiom-Cgil, Cisl, Uil, Usb. All’evento partecipano cittadini e lavoratori ex ILVA.

Ore 10:00, Piazza Luigi Delliponti. Arrivo Corteo per la deposizione di una corona presso il monumento alle vittime del lavoro. All’incontro partecipano i candidati M5S a sostegno del candidato sindaco Damiano.

Ore 10:45, Ex Batteria Cattaneo. Visita alla scuola intitolata a “Francesco Zaccaria”, operaio ILVA di 29 anni deceduto all’interno della cabina della gru finita in mare a causa di un tornado. Nell’occasione è previsto un incontro con i lavoratori e le organizzazioni sindacali sulla questione ex ILVA.

SAVA

Ore 12:00, Piazza Risorgimento. Incontro con cittadini, operatori economici, candidati M5S e candidato sindaco Rossetti.

MOTTOLA

Ore 15:30, Corso Vittorio Emanuele – RSSA “Umberto I”. Incontro con operatori sanitari e utenti, Sindaco e candidati M5S.

Ore 16:00, Via Giovanni Amendola. Incontro con cittadini, lavoratori Tessitura Albini, operatori economici.

TARANTO

Ore 17:30, Piazza Municipio (Palazzo di Città). Punto stampa.

Ore 18:30, Piazzale Democrate. Incontro con mitilicoltori e pescatori sui temi: caro petrolio e concessioni demaniali, alla presenza dei candidati M5S.

Ore 19:30, Piazza Ebalia – Scuola di Medicina (ex Banca d’Italia). Incontro con Rettore, Preside, Direttore Asl, e studenti.

Ore 20:15, Via Berardi-Via Anfiteatro. Percorso a piedi e incontro coi cittadini.

Ore 20:50, Comizio in Piazza Maria Immacolata.

Ore 21:50, Saluto alla Coalizione in Via Di Palma presso la sede del comitato elettorale del candidato sindaco Melucci.

