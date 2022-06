Scuote le coscienze l’audizione della Cisl Fp alla commissione Sanità della Regione

Lunedì 6 giugno u.s. si è tenuta l’audizione in 3^ Commissione Sanità della Regione Puglia, richiesta dalla CISL FP di Taranto Brindisi sulle criticità della rete emodialitica del Distretto 7 ASL Taranto.

La problematica, come è noto, risale a luglio 2021, quando l’Ente gestore del Centro Dialisi di Torricella interruppe, unilateralmente, il servizio emodialitico per un vasto territorio della provincia di Taranto, innescando una serie di azioni di protesta della CISL FP territoriale, dell’utenza e dei sindaci dei comuni interessati che videro improvvisamente le rispettive comunità private di un servizio sanitario essenziale.

Inutile la diffida della Asl Ta all’ente gestore, seguita dalla decadenza dell’autorizzazione e dalla revoca dell’accreditamento all’esercizio del Centro Dialisi di Torricella.

Appare evidente quanto questa vicenda abbia creato gravi disagi alle fasce più deboli e bisognose di cure che, da mesi, sono costrette ad effettuare le prestazioni sanitarie presso altri presidi a km di distanza.

Non mancano, peraltro, ricadute anche sui livelli occupazionali visto che la Società che gestiva il Centro ha annunciato il trasferimento di alcune unità lavorative.

L’intervento della Cisl Fp in audizione ha scosso le coscienze, come hanno rilevato alcuni consiglieri, su una tematica sensibile per la vita di centinaia di persone, evidenziando la necessità di un intervento non più rinviabile

Alla fine dell’audizione si è convenuto di riconvocare tutte le parti per ricercare la possibilità di riattivare il servizio soppresso.

un intervento decisivo, dunque, quello della Cisl Fp che guarda alla coesione sociale e alla salute come obiettivi primari delle sue iniziative.

