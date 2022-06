Protesta dei lavoratori del Tribunale di Taranto

Purtroppo, ancora una volta, i lavoratori del Tribunale di Taranto, attraverso le organizzazioni sindacali FP CGIL – UILPA – USB – FLP E UNSA, unitamente alla RSU del Tribunale, sono costretti a denunciare le gravissime condizioni in cui sono costretti a lavorare.

Ad oggi, le temperature esterne già compromettono la capacità di lavorare in un microclima adeguato alla normativa sulla sicurezza (7 gradi di differenza dalla temperatura esterna). Ancora una volta, non funziona alcun strumento di refrigerazione e ciò determina vere e proprie temperature tropicali all’interno delle stanze, assolutamente inadeguate non solo per lavorare, ama anche solo per sostare.

Ma evidentemente per i lavoratori della giustizia non valgono le stesse regole valide per gli altri lavoratori!

I loro doveri sono immediatamente esigibili, ma non anche i propri diritti, come quello basilare a lavorare in condizioni conformi alla normativa e dignitose.

Questo vale anche per tanti operatori della Giustizia che frequentano il Palazzo di Giustizia (avvocati e cittadini), anch’essi costretti a vivere in condizioni inaccettabili.

Sono anni che questa situazione va avanti, senza che venga mai individuata una soluzione strutturale, nonostante qualche tentativo da parte della nuova presidenza.

A rendere ancora più inaccettabile il tutto è la condizione di fatiscenza dei servizi igienici per lavoratori ed utenti; infatti, nonostante giungano rassicurazioni circa lavori per il potenziamento degli stessi, di fatto aumentano i “fuori servizio” degli attuali e quei poco funzionanti sono pervasi da odori nauseabondi.

Per questi motivi giovedì 9 giugno dalle ore 09:00 alle 12:00 i lavoratori del Tribunale e le organizzazioni sindacali si riuniranno in assemblea nell’androne del Tribunale e incontreranno la stampa.

