Presentata la lista “Insieme” della Grande Alleanza per Musillo sindaco

Si è tenuta ieri, 5 Giugno, la conferenza stampa di presentazione della Lista INSIEME della Grande Alleanza, a sostegno del candidato Sindaco Walter Musillo.

Ribaditi gli obiettivi della Lista, cioè creare nuove opportunità lavorative per i giovani, nuovi centri di aggregazione sociale, ricreativi e culturali per i giovani dei quartieri più disagiati di Taranto (Tamburi-Salinella-Paolo VI- Talsano/S.Vito), la possibilità di dar corso al progetto Acquario-Delfinario come quello di Genova, da allocare possibilmente nel seno del Mar Piccolo escluso dalla coltivazione dei mitili, creare centinaia di posti di lavoro ed enorme attrattiva turistica per Taranto e relativo lavoro per la ristorazione e commercio locale.

Inoltre, è stato ribadito il pieno appoggio al progetto per Taranto del candidato Sindaco Walter Musillo, convinti e sicuri che porterà a una vera rivoluzione a Taranto, senza le influenze ed i dettami dei politici baresi e di Emiliano. Lo scrive il referente della lista Insieme, Alfonso Alfano.



