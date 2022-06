Massimo Battista incontra i lavoratori

“Nella sede del comitato elettorale del candidato sindaco Massimo Battista, si è appena concluso un partecipatissimo incontro con i lavoratori di Ilva in a.s. e Acciaierie d’Italia.

Quattro punti fondamentali sono stati al centro dell’animato dibattito:

✓ insinuazione al passivo;

✓beneficio amianto;

✓ sentenza CEDU;

✓ sentenza di primo grado del processo “Ambiente svenduto”.

Si è ribadito con fermezza che non c’è nessuna soluzione alternativa alla chiusura che non può prescindere salvaguardia di tutti i lavoratori.

L’incontro si è chiuso con un un nuovo appuntamento per la prossima settimana.

La questione ex Ilva rappresenta un tema prioritario sotto molteplici aspetti ed è importante mantenere costante l’attenzione e l’impegno affinché si trovi una strada condivisa e partecipata per giungere alla risoluzione definitiva di questo annoso problema.”

Nota di Massimo Battista (Una città per cambiare – Taranto città normale – Periferie al centro)

